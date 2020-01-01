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Интернет-магазин дженериков в Москве

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Сравнение препаратов

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ПрепаратАктивное веществоДозировкаКак быстро действуетДлительность эффектаЦена рынок, руб за 1Цена у нас, руб за 1
Malegra Силденафил 100 мг 1 ч. 4-6 ч. 527 - 1.018 90 - 110
Cenforce Силденафил 100 мг 1 ч. 4-6 ч. 527 - 1.018 90 - 110
CenforceSoft Силденафил 100 мг 20 - 30 мин 4-6 ч. 527 - 1.018 100 - 120
Vidalista Тадалафил 10/40 мг 2 ч. 36 ч. 890 - 1.524 90 - 180
TadaSoft Тадалафил 20/40 мг 30 - 40 мин 36 ч. 890 - 1.524 130 - 210
Tadarise Тадалафил 20 мг 2 ч. 36 ч. 890 - 1.524 110 - 130
Vilitra Варденафил 10/20/40 мг 15-25 мин 5 ч. 914 - 1.880 160 - 360
Poxet Дапоксетин 30/60 мг 1 ч. 6 ч. 999 - 2.346 260 - 350
Super P-Force Дапоксетин+Силденафил 60+100 мг 1 ч. 6 ч. 999 - 2.346 340 - 380
Cenforce-D Дапоксетин+Силденафил 60+100 мг 1 ч. 6 ч. 999 - 2.346 310 - 350