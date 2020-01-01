4 препарата
«Vardenafil»
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Сравнение препаратов
|Препарат
|Активное вещество
|Дозировка
|Как быстро действует
|Длительность эффекта
|Цена рынок, руб за 1
|Цена у нас, руб за 1
|Malegra
|Силденафил
|100 мг
|1 ч.
|4-6 ч.
|527 - 1.018
|90 - 110
|Cenforce
|Силденафил
|100 мг
|1 ч.
|4-6 ч.
|527 - 1.018
|90 - 110
|CenforceSoft
|Силденафил
|100 мг
|20 - 30 мин
|4-6 ч.
|527 - 1.018
|100 - 120
|Vidalista
|Тадалафил
|10/40 мг
|2 ч.
|36 ч.
|890 - 1.524
|90 - 180
|TadaSoft
|Тадалафил
|20/40 мг
|30 - 40 мин
|36 ч.
|890 - 1.524
|130 - 210
|Tadarise
|Тадалафил
|20 мг
|2 ч.
|36 ч.
|890 - 1.524
|110 - 130
|Vilitra
|Варденафил
|10/20/40 мг
|15-25 мин
|5 ч.
|914 - 1.880
|160 - 360
|Poxet
|Дапоксетин
|30/60 мг
|1 ч.
|6 ч.
|999 - 2.346
|260 - 350
|Super P-Force
|Дапоксетин+Силденафил
|60+100 мг
|1 ч.
|6 ч.
|999 - 2.346
|340 - 380
|Cenforce-D
|Дапоксетин+Силденафил
|60+100 мг
|1 ч.
|6 ч.
|999 - 2.346
|310 - 350